Nädalalõpul võib tulla hoovihma

Laupäeval läheneb Soome poolt niiskust lisav madalrõhulohk ja vihmahooge on laialdaselt (saju tõenäosus ~75%). Läänekaare tuul on võrdlemisi nõrk, rannikul puhanguid 11 m/s. Õhutemperatuur on öösel 12 kuni 15, rannikul kuni 18, päeval 18 kuni 20 kraadi. Kuhu sajuhooge harva satub, seal tõuseb temperatuur kuni 22 kraadini.

Pühapäeval on Eesti kohal nõrgenev madalrõhuväli. Öösel võib üksikuis paigus veidi vihma tulla ja seda põhiliselt rannikul, päeval on taas laialdasemalt hoovihmasid (saju tõenäosus 50-75%). Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 14, rannikul kuni 18, päeval 19 kuni 23 kraadi.