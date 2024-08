Reinar Hallik pani grillimise meistrivõistlustel šašlõkki oma hinge

Noor kossumees lasi vilkalt noal käia, Reinar Hallik sättis grillil temperatuuri paika ja Andres Sõber degusteeris šašlõkki. "Tema on lihtsalt ilus," tõdes Reinar Hallik naerdes küsimuse peale, mis ülesanded Andres Sõbral grillitiimis on. Hiljem täpsustas ta, et Andres hakkab fantaasiavoorus kukerpalle tegema ja laulma. Korvpallikorüfee ise naeris selle peale.