Rakkes peeti Bosch Eesti maastikurattasarja viies etapp

"Tundus, et alguses hoidsin ennast liiga tagasi, jäin meestega, kes polnud eriti koostöövalmis. Siis hakkas vihma sadama, rada läks libedaks ja põnevamaks. Rakke rada on füüsiline, tekkisid väiksed pundid, ühest pundist teise jõuda on keeruline, ehk siis sõidu algus on üsna oluline," kirjeldas oma sõitu ja võitu naiste kiireim Merili Sirvel.