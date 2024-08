Galerii Võsu bridžifestivalil löödi kõik kaardid letti

Rakvere Bridži Seltsi eestvedamisel korraldatav Viru Bridge on vaata et üks suurimaid omataolisi võistlusi regioonis, selle toimumisaja järgi sätitakse lausa suvepuhkusi. Võistluste peakorraldaja Toomas Kork jäi toimunuga igati rahule. "Tagasiside on ainult positiivne. Käisin küll ringi ja otsisin ka midagi negatiivset, aga tuhkagi," sõnas Kork muheledes.

"Eks see korraldamine on omaette ettevõtmine ja raske töö. Riina Arpo on see tõeline tööhobune, kes asja veab. Lisaks on auhinnalaua eest alati hoolitsenud kohalikud ettevõtjad," ütles peakorraldaja.