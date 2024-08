Juhtkiri: kuidas puhata rahakotisõbralikult?

​Ka kirglikud teatrisõbrad, kes aastas ehk 12 korda teatris käivad, piirduvad kuuldavasti suvel ühe, maksimaalselt kahe suvelavastusega, sest võrreldes muu ajaga aastas on pilet lihtsalt topelt kallim. Silmas tuleks pidada sedagi, et suvi on nimelt see aeg, mil pere rohkem koos saab olla, ning nõnda soovitakse koos käia ka suveüritustel. Ent minna perega suveteatrisse, mille pilet maksab 60 eurot, on enam kui ränk katsumus rahakotile.

Põhjused on kahtlemata turumajanduslikud. Iga ürituste korraldaja unistuste aeg on suvi: inimesed on rõõmsamad, lahkemad ja vabamad tulema ja minema, nii võib tõsta piletihinna (peaaegu) kui tahes kõrgele, rahvas tuleb ikka kohale ja õnnelik on nii korraldaja kui ka publik. Võib aga siiski oletada, et pikka pidu sel mõtteviisil ei ole, sest juba praegu nendivad üritustel jooke ja jäätist müüvad kaupmehed, et lapsele enam teist jäätist ei osteta ja täiskasvanu valib odavama joogi. Pidades silmas jätkuvaid maksutõuse, muutuvad inimesed kahtlemata veelgi säästlikumaks ning on igati loomulik, et kui millestki loobuda tuleb, siis valutumate variantide hulka kuulub kultuur.