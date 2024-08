Sportlik Lääne-Virumaa – kas ainult visioon?

Tervise arengu instituudi mulluses aastaraamatus on toodud esile, et viimase kahekümne aasta jooksul on ülemäärase kehakaaluga inimeste osa nii noorte kui ka täiskasvanute hulgas järk-järgult kasvanud. Teatavasti on ülemäärane kehakaal suuresti seotud tasakaalustamata toitumise ja vähese liikumisega ning on üha suurem probleem nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Iga teine täiskasvanu on ülemäärase kehakaaluga.