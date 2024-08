KAEMUS: nüüdisaegne klassika Ääniwallis

Ecco2k on rootsi muusik, kes on olnud aktiivne aastast 2013, kui ta oma sõpradega lõi kollektiivi Drain Gang. Tema muusikat võib kirjeldada kui progressiivset popmuusikat, alternatiivset R’n’B-d või cloud rap’i.

Malibu on nimi, mis mind selleks õhtuks Helsingisse kohale vedas. Ta on prantsuse helilooja, kes teeb muusikat lisaks ka dj lostboi nime alt. Malibu on aastatega kujundanud välja väga omanäolise käekirja ambient-muusikas.