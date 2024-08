Eelmise aasta sügisel suletud Keskuse Kauplus müüb endiselt kaubajääke

"Kellel mida tarvis oli. Isegi suuski osteti," ütles Mehike 3. augusti kohta. "Ja mul on üsna mitu spetsiaalset jäätagumise vaia kalameeste jaoks. Üks osteti seekord ära. Mul on veel mitu tükki neid järgi, aga kes neid suvel nii väga ostab. See kalamees, kellel täna on raha selle ostmiseks ja kellel seda juba kodus ei ole, peab ükskord jõudma minu poodi," rääkis ta.

"Poodi lõpuni tühjaks müüa ei ole võimalik. Seal on sortimendis ka selliseid kaupu päris palju, mida on võimalik müüa näiteks aasta jooksul. Meil on terve kastitäis puitakna nurkasid. Kas jõuab kohale see käsitööna puitaknaid valmistav ettevõtja ja näeb, et, oh issand, neid ei ole mitte kusagilt mujalt võtta kui ainult siit ja ostab ära? Aga millal ta jõuab? Või ei jõua üldsegi?” arutles Mehike.