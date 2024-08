Palgaootused ja tööandjate võimalused ühte jalga ei käi

Ebastabiilne majanduslik olukord, rahalise tagavara puudumine, suurenevad elamiskulud ja palgaootuste mittetäitumine on suurendanud muret ja ebakindlust töötajate seas.



Lisaks on paljud töötajad mures oma töökohtade säilimise pärast, kuna ettevõtted seisavad silmitsi raskete majanduslike tingimustega ja võimalike koondamistega.

„On selge, et töötajate finantsiline turvatunne on löögi all,” sõnab CV.ee värbamisspetsialist Andra Rand. „Kuigi kandidaatide hulk tööturul on oluliselt tõusnud, on aina keerulisem leida sobivaid töötajaid, kuna inimeste palgaootused on sageli liiga kõrged võrreldes tööandjate võimalustega."



Uuringust selgub järgmist.

75% töötajatest ei ole oma praeguse palgaga rahul ning plaanivad lähiajal küsida tööandjalt palgatõusu, oodates tõusu kuni 20%.

Enamus tööandjaid ei plaani lähikuudel palkade osas muudatusi teha. Need, kes siiski palgatõusu lubavad, teevad seda vaid kuni 6% ulatuses, mis näitab suurt lõhet töötajate palgaootuste ja tööandjate võimaluste vahel.

Eelmise aastaga võrreldes on tulemused muutunud vähe.

Ka siis ei plaaninud enamus tööandjaid palkasid tõsta, kuigi töötajate ootused palgatõusule olid suured. See näitab, et vaatamata töötajate püsivale rahulolematusele, on tööandjate ressursid ja võimalused palgakasvu osas endiselt piiratud.

Iga kaheksas töötaja on valmis koheselt vahetama töökohta, kui talle pakutakse võimalust teeninda kõrgemat palka. Töötajate kõrge valmisolek töökohta vahetada näitab, et palgaküsimused on muutunud kriitiliseks teguriks töörahulolu ja lojaalsuse säilitamisel. Ettevõtete jaoks tähendab see vajadust põhjalikult üle vaadata oma palgapoliitika ja teha strateegilisi otsuseid, et hoida oma töötajad motiveerituna ja rahulolevana.