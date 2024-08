Kepikõnnis selgitatakse Eesti meistrid

Kuigi tegemist on sportliku mõõduvõtuga, julgustatakse osalema kõiki, kes siiani vaid hea enesetunde nimel on keppidega kõndinud.

„Kepikõnnist ollakse harjunud mõtlema kui liikumisharrastusest ja eks see üldiselt kepikõnni peamine eesmärk ongi. Kuid samuti nagu jooksu ja rattasõitu võib harrastada nii tervisespordi kui võistlemise eesmärgil, avastatakse aina rohkem ka kepikõnni sportlikku külge. Sportlik kepikõnd tähendab korrektse kepikõnni tehnikaga distantsi võimalikult kiiret läbimist,” kirjeldab võistlust Eesti Kepikõnni Liidu peasekretär Janne Tomberg. “Kuigi tehnikat jälgivad rajal kohtunikud, ei ole see ülemäära keeruline. Peamine reegel on, et joosta ei tohi ning üks käimiskepp ja jalg peab kogu aeg maad puudutama,” selgitab Tomberg.