Lääne-Virumaal on karude küttimismaht kohe täis

"Kui oleks ilusat ilma ka olnud, siis oleks meil see lubatud 14 karu juba kütitud," ütles Villak. Viimaste andmete järgi on 1. augustil alanud karujahihooajal Lääne-Virumaal lastud üheksa karu. Eelmisel küttimisaastal tohtis Lääne-Virumaal keskkonnaameti loal lasta 16 karu.

Villak sõnas, et maakonnas on karude elu väga hea. "Viimasel ajal suuremaid pahandusi nad korda saatnud ei ole, aga mõnede mesitarude kallal on ikka käidud. Eks praegu on neil ka toiduvalik looduses suur." Jahindusnõukogu on keskkonnaametile viimastel aastatel pidevalt ette pannud anda maakonda 30 karu küttimise luba, kuid siiamaani pole seda arvesse võetud.