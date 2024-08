Remnikul avati pidulikult viies Virumaa päästelaager

Laagri projektijuhi Helen Potmani sõnul on tänavune laagri eelarve pea 60 000 eurot. "Kui numbreid vaadata, siis laager on tõepoolest üsna suur. Nii eelarve kui ka osalejate arvu mõttes. Lapsi on meil pea sada ja igapäevaselt on rühmavanemaid ning instruktoreid kohal üle neljakümne. Lisaks käivad meile Remnikule ka koolitajaid ja neid on kogu nädala peale julgelt üle 70," lausus Potman.