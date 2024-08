Koolidirektori valimiskomisjoni moodustamisel võidi toime panna rikkumine

Vallavalitsusse kuulub aga Villu Vaimets, kelle elukaaslane Kristin Reinaas valiti kooli hoolekogu esimehena samuti konkursikomisjoni liikmeks, kuid Vaimets hääletuse ajal end ei taandanud. Varasematest istungiprotokollidest selgub, et Vaimets on end kooli hoolekogu puudutavatelt küsimustelt taandanud, nii et tegu ei saa olla teadmatusega. Käitumine on veelgi kummalisem seetõttu, et 23. juuni istungil, kus konkursikomisjoni liikmete hulka lisati kooli ainekomisjoni esindaja, Villu Vaimets end otsuse juurest taandas.