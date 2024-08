Omavalitsused sattusid HTM-i tegevusetuse tõttu infosulgu. Ministeeriumil on asjast oma nägemus

Omavalitsuste katusorganisatsioon Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) koondas juunikuus omavalitsuste küsimused, mis olid tekkinud seoses haridusleppe projektiga, ning saatis need haridus- ja teadusministeeriumile (HTM) vastamiseks. Kuigi seadusest tulenevalt on ministeeriumil kohustus 30 päeva jooksul kirjale vastata, ei ole vastust saadud. Kui vastused sisulistele küsimustele puuduvad, ei ole omavalitsustel võimalik haridusleppe teemat volikogudes arutada.



HTM-i üldhariduspoliitika osakonna juhataja Ülle Matsin kostis seepeale, et ELVL-i asjakohastele küsimustele ja päringutele on alati vastatud. Matsin rõhutas lisaks, et haridusleppe sisuliste küsimuste üle arutatakse kõikide pooltega läbirääkimiste laua taga ja kirja teel pole paralleelselt kohane kellegagi eraldi kõnelusi pidada. "Eesti Linnade ja Valdade Liidu viidatud kirjas olevaid küsimusi said kohalikud omavalitsused 28. juunil toimunud haridusleppekohtumisel esitada, nendele vastati ning konsensuslikud ettepanekud viidi juba ka haridusleppe teksti sisse," märkis Matsin.

ELVL-i asedirektor Jan Trei leiab, et pooltega istutakse küll läbirääkimiste laua taha, kuid ministeeriumi tegelik suhtumine läbirääkijatesse pole lugupidav. "Nagu mitmel korral selle aasta jooksul, ei ole meie kirjale, mis viimane kord koondas omavalitsustelt kogutud küsimusi, taas kord vastust. Linnad ja vallad ei küsi neid küsimusi niisama nalja pärast. Selgete vastuste saamine on määrava tähtsusega selleks, et kohalike omavalitsuste volikogud saaksid arutada ja kaaluda volituste andmist haridusleppe allkirjastamiseks," sõnas Trei.