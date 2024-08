Pikanäpumehed varastasid ööhämaruses jalgrattaid

Ööl vastu 6. augustit varastati Kadrina aleviku kortermaja juurest jalgratas Romet Rambler. Kahju on ligikaudu 450 eurot.

6. augusti varahommikul avastati, et Kadrina alevikus Nooruse tänavalt on varastatud hallikas maastikuratas Scott Aspect 980. Kahju on ligikaudu 600 eurot.