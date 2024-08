KOMMENTAAR: Lähed loodusesse matkama? Teadlaste soovitused, mida süüa või kaasa võtta

Mida tuleb söögi ja joogi juures silmas pidada?

Kõige olulisem asi matkamise juures on vesi! Veepudel peab pidevalt olema käeulatuses, sest vesi on parim janukustutaja ja liikudes higistame rohkem vett välja, eriti palava ilmaga. Paha pole ka mineraalvesi või isotooniline jook, mis taastab mineraalide tasakaalu. Mineraalvee puhul tuleb arvestada soolasisaldusega, mõnes võib see olla ka üle 2 g/l, mis pole janu kustutamiseks hea. Kurgihooajal võib vedeliku osaliselt asendada ka kurgiga. Kurgis on 95% vett ja 100 g kurki sisaldab sama palju kaaliumit (200–300 mg), kui on ühes liitris higis. Mineraalvees on piisavalt naatriumit, et katta higistamisel tekkiv soolakadu, kuid kaaliumit on vaid 10–50 mg/l. Vedeliku päevaseks koguseks võiks arvestada kolm kuni viis liitrit, arvestusega, et teele ka mõni kaev või allikas jääb, et pudelit uuesti täita.