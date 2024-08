Tapa linnas renoveeritakse osa Kauba tänavast

"Tapa vallavalitsus leppis kokku RR Lektusega, et ettevõte rajab tänavalõigu oma kulu ja kirjadega, sest on tänavalõigu suurim kasutaja. Projekt on kooskõlastatud Tapa vallavalitsuse poolt," teatas Freienthal. RR Lektus on Meie toidkukaupade jaeketi omanikfirma.