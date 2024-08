Sel aastal pole maakonnas keegi tulekahjus elu kaotanud

Päästeamet koostas seitsme kuu kokkuvõtte ja sellest selgub, et suurem osa väljakutsetest on seotud tulekahjudega. Punane kukk luusis maakonnas 66 korral, millest hoonetulekahjusid oli 22. Puutumata ei jäänud ka elumajad. Nimelt tuli 11 korral tegeleda just kodu kustutamisega.



Olenemata hoolikast ennetustööst on 12 korral esinenud ka maastikutulekahjusid. Kui majade kustutamisega on hakkama saadud päevaga, siis maastikul on kustutustööd olnud oluliselt mahukamad nii aja kui ka reageerinud meeskondade arvu mõttes.



Lääne-Virumaal on sel aastal kahjutuks tehtud 75 lõhkekeha, millest 53 olid lennukipommid, 18 mürsud, 3 miinid ja 1 granaat. Suurem osa Ida-Eesti pommigrupi väljakutsetest tehakse ikkagi Ida-Virumaal. Sel aastal on pommigrupil tulnud tegeleda pea 2100 lõhkekehaleiuga. Suurimad neist on olnud 823 granaati ja 643 mürsku.