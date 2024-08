Ettevõtjast kanepisõltlane aidati uuele rajale

Ülekuulamisel selgitas Peeter, et hankis kanepi oma tarbeks ja kasutab seda igapäevaselt umbes ühe grammi jagu. Manustamiseks kasutas süüdistatu vaporisaatorit. Politseile antud ütlustes väitis mees, et viimase nelja kuu jooksul ta narkootilisi ja psühhotroopseid aineid tarvitanud pole ja samuti on ta läbinud nõustamisprogrammi "Valik". Lisaks avaldas Peeter, et soovib edaspidi elada seadusekuulekalt ja kahetseb oma tegu.