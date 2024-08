Reportaaž: maratoniõdede jooksutrenn jättis mind napilt ellu

"Meie tiimi liige Toomas Kiis käis meie Tartu trennides ja kolis aasta aega tagasi Rakverre elama. Sealt tuli tal ka tahtmine edasi meie trennidest osa saada. Nii tuli idee ja ta kutsus meid Rakverre trenne andma," kirjeldas Lily Luik sündmuste kulgu. Esialgu ei teadnud õed, kas huvi jooksutrenni vastu üldse on, seepärast olid esimesed korrad nagu külalistrennid. Pärast mitut treeningut said nad aru, et harrastajate huvi on suur. Kõige enam tähtsustavad õed jooksu juures head tehnikat, tugevust – nii füüsilist kui ka vaimset – ja võhma. Sel korral juhendas õdedest trenni Lily Luik.