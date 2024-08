Tantsukingad välja, reedel saab Kära Kantsis jalga keerutada

Et bassimuusikat tuleb nii minevikust, olevikust kui tulevikust, kinnitab ka tõik, et pulditagust jagavad kaks DJd täiesti eri generatsioonidest. Tümmisauna nimelisel peol valivad helisid Masta Robusta, tuntud ka kui MC Lord või Virumaa Suvesaundi korraldaja Mart Rauba, meenutab hea sõnaga 2000-ndate alguse UK Garage’it, Breaksi ja House-i j, oli esireas esimese Grime-i laine ajal ning hoiab aktiivselt kõrva peal nende žanrite uutel tulemistel. Peaasi, et bass lõpuni kannaks.