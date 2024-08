Ülle Lichtfeldt lahkub Rakvere linnavolikogust

Mis on siis põhjuseks, et ta nüüd volikogu liikme tööst loobub? "Ikka tööalane," rõhutas ​Lichtfeldt. "Aja peab alati leidma, kui selline kohustus on võetud, aga kuna minu näitlejagraafik teatris on läinud väga-väga tihedaks ja mul on tööd väga-väga palju, siis ma tunnen, et ma kahjuks pean andma teatepulga Velvo Väljale üle," lisas ta.