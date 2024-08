Kadrina keskkoolile leiti juht

Kadrina keskkooli direktori konkursi komisjon jõudis pärast põhjalikku kaalumist üksmeelselt otsusele, et Teiva juhtimisel jätkab Kadrina keskkool oma missiooni pakkuda õpilastele kvaliteetset haridust ja tagada õpetajatele ning kogu kooliperele koostöine õpi- ja töökeskkond.

“Hindan kõrgelt Evelin Teiva süsteemsust, analüüsivõimet ja pühendumist haridusuuendustele. Usun, et meeskonna juhina suudab ta töötajaid motiveerida kooli arendamisega kaasa tulema. Oluline on, et ta seisab kindlalt õpilaste heaolu eest ja tähtsustab võrdselt kõiki kooliastmeid,” sõnas Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.