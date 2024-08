Kel isu ja tahtmist, saab kukeseentest sahvri talveks täis

Võtsin teejuhiks meisterkorilase, oma vanaema. Ta on küll 89, aga siblib nagu värten ja väga toimekas. Seene- ja marjahooajal on teda niikuinii võimatu metsast eemale hoida. Sellise giidiga on ju kõige lihtsam seenejahile sukelduda.

Võtsime ette kõige lihtsama metsa, mis asub kohe kodumaja ees. Seal on juba klassikaline ring, mida mööda käia. Halb on see, et sama ringi käivad ka teised seenelised. Ning mets ise on enamjaolt liikumiseks mugav ja puhas, tähendab, et korilasi liigub seal palju.