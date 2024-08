Liiklusmärk Rakvere–Luige teel seisis püsti ausõna peal

Piira on Rakvere linnaliinibusside lõpppeatus. See jääb linnast mõnisada meetrit lõuna poole Vinni valla alale. Üks bussijuhtidest märkas juba 31. mail, et juhatusmärk Piira peatuse kõrval on kiiva vajunud, selle kolm kandeposti katki ja kolm veel terved. Juhatusmärk kriuksus tuulega kahtlaselt. Ta võttis kõne transpordiametisse. Sealt soovitati helistada riigi infotelefonile.

"Ma olen kolm korda riigi infotelefonile helistanud. Nemad ütlevad, et kõne salvestatakse, asi on edasi antud. Juhatusmärgi torude ümbert on nüüd rohi ära trimmerdatud, aga mingisugust ohu likvideerimist kui sellist ei ole. Küsisin siis, et kelle vastutusalas sihuke ükskõiksus käib. Öeldi, et see on Verstoni teema, kes liiklusmärke hooldab," rääkis murelik bussijuht Virumaa Teatajale.