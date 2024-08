Käsmus käis reede lõunal vilgas sagimine, ja seda ikka selleks, et ette valmistada 17. Viru Folki. Peakorraldaja Peep Veedla nentis, et festivalieelsed reedehommikud tähendavad talle igal aastal parajat peavalu: on rohkelt sagimist ja paika tuleb panna palju detaile.