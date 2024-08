Nädala kaja: tervis tuleb merest

Ühel päeval õnnestus ka nii teha, et sain oma välja teenitud pooliku päeva jagada kaheks töiseks osaks, mille vahele mahtus päikesevann rannaliival ja kosutav suplus merevees. Üks ujumistreener on öelnud, et kes suve jooksul kümme korda meres ujumas käib, on sügisel terve. Ilmataat on sel suvel põhjarannikulgi vee päris soojaks võlunud ning ka külmavaresed saavad oma soolaveeprotseduurid tehtud, kui isu on.



Ranna ääres kasvanuna hindan kõige enam liivarannaga merd, kus saab mõnes kohas kivilt kivile karata, kuid siiski mööda liiva ujuma minna. Järv on vahelduseks samuti tore supluspaik. Isegi järvevesi lõhnab hoopis teisiti. Kui maikuus on meri veel jääkarudele sobilik, siis kuumalaine kütab väikese järve vee piisavalt soojaks, et varakult ujumishooaeg avatud saada.



Paar nädalat tagasi käisin üle pika aja Peipsi järves ujumas. Tõesti ei olnud aastaid sinna kanti sattunud. Rannapungerja on väga ilus koht. Esimest korda oma elu jooksul sain kodumaal vette minna nii, et korrakski ei tõmmanud tibutagi selga. Vesi oli lihtsalt nii soe. Väike miinus oli see, et tuli väga pikalt vantsida. Korraks oli juba vesi üle põlve, siis aga läks jälle madalamaks tagasi. Lapsena oligi tore jooksuga pikalt edasi sumada. Nüüd ei viitsi iga kord kilomeetreid käia (kunstiline liialdus), et jalad korraks põhjast lahti saada.



Talisuplus on läinud väga populaarseks. Kõik, kes jääkülmas vees ennast karastavad, kiidavad veest väljudes torkivat tunnet nahas. Niipalju kui mina neid jääkarusid näinud olen, pakatavad nad kõik tervisest. Praegu oleks hea võimalus jätkata igaõhtuseid supluseid meres ka siis, kui päike enam ei küta. Hetkel on muidugi plaan hea, aga eks näis, mis siis saab, kui vesi päriselt külmaks läheb ning varba vette torkamine paneb kiljuma. Igatahes püüan suplushooaega nii pikaks venitada kui võimalik. Ujume terviseks!