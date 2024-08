Kultuuriamps: Triin Nurk

«Soovitan kuulata podcast’i «Tumedad tunnid». Need on valdavalt eesti õudusjutud, valgetel pikkadel suveõhtutel pole liiga hirmus kuulata. Ja samuti taskuhäälingut «My Dad Wrote a Porno», mis on täiesti napakas ja naljakas, küll inglise keeles. No ja ikka «Eesti vegan podcast’i» ka. Empaatia massidesse!