Tiina Saar-Veelmaa: «Kirjutajal on oskus püüda kinni ja sõnastada mingid teemad, mis ühiskonnas ringlevad ja kõiki mõjutavad»

Raamatu sünd on olnud üsna pikaajaline ja nõudnud positiivset tõuget ka Eialt kui mentorilt. Ent mis see miski on, mis sunnib kirjutama?

See on väga huvitav, jah. Ma väikesest peale pidasin loomulikuks, et pean mitte ainult enda mõtteid kirja panema, vaid mul oli kalduvus koguda luulet, kirjutada välja tekste, mis mind kõnetavad. Mul oli selle jaoks eraldi vihik. Loomulikult oli mõju ka perel, ma olen sellest kirjutanud, et mu kasvamine polnud kerge. Tänapäeval me ütleme, et see on traumeeriv lapsepõlv – selles oli vägivalda ja palju üksiolemist. Pidin hästi tubli olema ja mul polnud kanalit, kuhu oma tundeid jagada, seega jäi selline intuitiivne ja teraapiline kirjutamine juba varakult mulle külge.