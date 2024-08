Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Kehakultuurlaste päevaks

10. augustil tähistame üleliidulist kehakultuurlaste päeva. Heidetakse pilk tagasi, tehakse kokkuvõtteid. Ka Rakvere spordirahval on mõndagi rõõmustavat seljataga. Meie rajoonis tegutses 1973. aasta kokkuvõtete tegemise ajaks 12 597 kehakultuurlast. Oli ette valmistatud 10 meistrikandidaati, 177 I, 902 II ja 5919 UI ning noortejärgu sportlast. VTK-märklasi valmistati ette 3273. Teise, kolmanda ja noortejärgu sportlastega olime vabariigis esirinnas. Kahjuks andis rajoon vähe tippsportlasi. Ikkagi õnnestus Eesti NSV IV talispartakiaadil saavutada II koht, kompleksarvestuses aga rajoonide seas esikoht. Talispartakiaadil olid päevakangelased J. Kull, A. Roonet ja J. Osar. Kahe kehakultuurlaste päeva vahele mahub ka Vinni näidissovhoostehnikumi spordihoone ja EPT Tamsalu siseujula valmimine. Rakvere rajoonis on hulk tunnustatud kehakultuurikollektiive: tsemenditehas «Punane Kunda», EPT Tamsalu spordiklubi, neid on ka Vinni NST-s, EPT Kadrina osakonnas, metsakombinaadis. Roela sovhoosis, Rakvere I ja III keskkoolis, Võsu 8-kl. koolis.