Galerii Vaata, mis toimub Lehtse romuralli stardi eel

Võistlusautosi on kohal paarikümne jagu ning masinate disainimisel on lastud loovusel lennata. Kes on enda masina värvinud Saksa politseiauto värvidesse ning lausa vilkurigi katusele pannud. "Me oleme siit paarikümne kilomeetri kauguselt," sõnas politseimundris juht. "Tulime lihtsalt lõbutsema ja võib olla teisi sõitjaid trahvima," muheles sohver.