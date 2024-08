Vaata, mida pakuti folgilistele kõhu täitmiseks

Folgil jalutades võis nii mõnelegi külastajale silma jääda söögikoht Suur M. Nimi on pilkupüüdev ja tekitab küsimusi. "See tuleb minu hüüdnimest Myrakas, mis pandi mulle kooliajal. Olen suurt kasvu nagu näha ja nimi Suur M on mõnusalt kahemõtteline ja tekitab nalja ning naeru," tunnistas söögikoha pidaja Üllar "Myrakas" Priks. Söögikoht sai alguse sellest, kui Priks hakkas kodus sriracha kastmeid valmistama. Suur M pakub vegantoite, kuid see ei tähenda seda, et ainult veganid peaksid sealt süüa võtma. Üks grillvõileib maksis festivalil kaheksa eurot. "Mu peres on veganid. Me oleme reisinud palju ringi ja tänu sellele sain ma aru, kui raske on veganitele toitu leida. Mina võisin süüa, mida tahtsin aga mu pere pidi piirduma tavaliselt ainult friikatega," jutustas Priks. Üllar Priksi missiooniks on see, et ka veganid tunneksid end festivalidel hästi. Viljandi mees on Viru folgil esimest aastat toitlustamas, kuid varem on ta siin esineja rollis olnud.