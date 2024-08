Viru Folgi kaubatänaval pakuti lisaks suupoolisele teenuseid

Teist aastat järjest võis Viru Folgil näiteks näha MTÜ Nähtamatud Loomad infopunkti, kus Kristel Külmallik ja Kadi (24) lahkelt Eesti loomakasvatuse telgitaguste kohta infot jagasid. "Paljud näiteks ei tea, et emis elab sellises sulus, kus ta saab püsti seista ja külili maha visata. Ta ei saa isegi ümber keerata, sest sulus pole selleks ruumi, rääkimata sellest, et saaks lihtsalt õue jalutama minna," rääkis Kadi, kes on MTÜ-s vabatahtlikuna töötanud juba neli aastat.