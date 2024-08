Äike liugles üle Virumaa suuremate kahjudeta

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest. Sisemaal puhub läänekaaretuul 4–9, saartel ja rannikul loodetuul 7–10, puhanguti 15 m/s. Sooja on 10–14, rannikul kuni 18 kraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja pärastlõunal on äikest. Puhub lääne- ja loodetuul 5–11, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 16–20 kraadi.