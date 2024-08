Viru Folki külastas üle 4000 inimese

Festivali peakorraldaja Peep Veedla sõnul need inimesed, kes Käsmu tulid, said ühise joodeldamise käigus selle laulustiili tavade ja tehnikate osas täieliku koolituse. "Programm pakkus ülipositiivseid elamusi vähemasti Alpi mägede jagu, sest tõime ju Käsmu selle piirkonna kuulsaimad folkartistid: LaBrassBanda Baierimaalt, Dobranotch Saksamaalt, arhailise joodli kuningas Bernhard Betschart, Tirooli poistebändid Juhe aus Tirol ja Volksbeat, Šveitsi parim folkbänd Oesch‘s die Dritten joodlikuninganna Melanie Oeschiga, Ingrid Lukas Šveitsist ning Claudia Schwab ja Hubert von Goisern Austriast," loetles Veedla.

"Kuigi ilmataadil olid teised plaanid, ei jäänud ükski kontsert ära, sest mul on väga hea tiim ja väga toredad vabatahtlikud," ning linnumehele omaselt lisas: "Nagu üks vahva sabatihase pere: väga kokkuhoidlik, üksteist toetav, töökas ja järelkasvu eest hoolitsev. Ning lõpetuseks Tirooli poiste kombel: It`s time for a juuuuuchizeeer!"