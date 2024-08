Krossimees Gert Gordejevit tabas enne hooaja lõppu valus tagasilöök

Gordejev tegi uudise teatavaks pühapäeval fännidele ja toetajatele Lammasmäel korraldatud tänuüritusel. "Minu jaoks lõplik info tuli peale Toila krossi ehk siis möödunud nädalavahetusel. Tegelikult on selline déjà-vu jällegi. Tänasel päeval on Sten mulle teada andnud, et tema kahel viimasel MM-etapil ei osale," ütles Gordejev. Mäletatavasti tabas teda niisugune valus löök ka möödunud hooajal, kui toonane paarimees Aivar van de Wiel teatas, et tema jätkab teise paarilisega, ning Gordejevil polnud hooaja kaheks viimaseks MM-etapiks enam kedagi korvi võtta.