Reinar Halliku KK mängija on koondise eest vägevas hoos

"Hea meel, et oleme 2:0 alustanud, nii-öelda kohustuslikud võidud on nüüd võetud, kindlasti Põhja-Makedoonia on kõvem vastane ja Rootsi samuti," rääkis koondise peatreener Brett Nõmm. "Neil on võrreldes Nordic Championshipi ja BSBC-ga viis uut mängijat, kindlasti kaks tugevat vastast. Loodetavasti suudame neid võita ja tagada endale koha play-off‘is."