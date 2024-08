RAKVERE LINNA ARENGUKAVA 2024-2030: Raamatukogu ruumide edasine saatus, takerdunud haridusvõrgu korrastamine, linna hooldekodu rajamine ja joogivee kättesaadavus kriisiolukorras

Linnapea nentis, et arengukava esitlused pole linnarahva huvi kunagi eriliselt pälvinud ja selle tõestuseks olid lisaks linnaametnikele kuulajate seas Virumaa Teataja ajakirjanik ja Moonaküla linnaosavanem Daisy Kull.

Vareki sõnul on linna rahandus heas seisus. Võlgu on alati konservatiivselt võetud. Momendil on kohustusi 10,7 miljoni jagu ja 28,6 miljonit saaks veel juurde võtta. Samas kerkivad maksutõusudega seoses ka linna kohale murepilved.