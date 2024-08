Vaade: tee oma aiast kunstiteos

Nimetatud lilled sirguvad Sõmerul aiandusühistu Võsa territooriumil. Kasvataja ise mainis, et mullu kasvas tema maalapil hiigelpeet, niisama suur kui kapsapea. Kas see täpselt nõnda nüüd oli, jäi üle kontrollimata, sest fotot ette näidata kasvatajal ei olnud ning peet ise on juba toidulauale jõudnud ja ära söödud.

Ka päevalillede puhul ei pruugi olla tegemist imega, vaid lihtsalt suuremat sorti taime seemnete sattumisega aiamaale. Tegijal juhtub nii mõndagi. Ja kui selline juhtum silmad särama paneb, on tulemus ju kiiduväärt. Ise tehtud, hästi tehtud. Aed peab soojendama eeskätt selle omaniku südant, siis on ka teistel seal hea olla.

Sõmerul asuvad aiamaad on hea näide, et peenarde vahel võivad askeldada inimesed, kes tegelikult elavad korteris. Soov näpud mullaseks saada on eestlasele igiomane, sest oleme ju maarahvas. Ehkki kõike seda, mida väikene aiamaa pakub, saab osta ka poest, on omaenda kasvatatud sibul, kartul ja tomat erilise maitsega. Ja lilled on mõistagi naise südame võti.