Vabaerakond koges Jänedal muret riigi tuleviku pärast

Meile on oluline suhelda inimestega kogu aeg, neid kuulata ja olla nende keskel. Juulikuu viimasel nädalavahetusel jõudsime telgiga Jäneda talupäevade laadale. Ilm oli suviselt kena ja kauplejaid nagu ikka palju. Eesti inimesed on loomult maarahvas ja meil on selle üle eriliselt rõõmus meel. Meie vabaerakonnas usume, et elu maal on riikluse alus. Elu maal on julgeoleku alus. Eestlane on olnud alati maarahvas ja meie juured on tihedalt maaga seotud.