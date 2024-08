Repliik: täna oma toetajat

Lähiajaloost on hea näitena võtta Tarva korvpalliklubi, kes kehvast majanduslikust olukorrast tingituna tegevuse lõpetas. Individuaalaladel on taustatiim väiksem ja seis natukene parem, aga kindlasti mitte rõõmustav. Eriti veel kui tegutsed alal, mis ei kuulu olümpiaprogrammi, ja seetõttu jääd ilma olümpiakomitee rahadest.

Üheks selliseks alaks on motosport. Sõitjad peavad lootma kohalikele ettevõtetele ja toetajatele, et eelarveraha kokku saada. Pahatihti jagub sellest vaid miinimumprogrammi jaoks. Motokrossisõitja Gert Gordejev korraldas juba viiendat korda oma toetajatele vahva perepäeva, kus võttis senise hooaja kokku ja tänas kõiki, kes tema tegemistele hoogu andnud on. Väike asi, aga sümboolne ja armas!