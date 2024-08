Tapal ehitatav vedur sai ametlikult liiniveduriks

Ametlikult oli C30-M senini siiski registreeritud manöövrivedurina. Veduriga on aastate jooksul tehtud ka mõningaid liinisõite, sest kuni käesoleva kevadeni kehtinud nõuete järgi oli Eestis lubatud teha manöövriveduriga väljaveotöid – lühemaid sõite nt kliendi asukohast liinisõidu peamisse algjaama. Kandva osa liinitööst Eesti raudteel on aga tänaseni teinud ära raudteekaubaveo raudvara, vanad C36-7i vedurid ehk "ameeriklased".

C30-M on ehitatud universaalvedurina. Sellega on tänu optimaalsele suurusele ja kahesuunalisele juhtimisele hea teha manöövritöid (rongi koostamine ehk vagunite rongi või maha haakimine ja ringipaigutamine jaamas), mida suure liiniveduriga teha ei saaks. Samas on C30-M ehitatud piisavalt võimsana, et teenindada ka liinisõite – kaubarongide transporti jaamast jaama, lähtekohast sihtpunkti.