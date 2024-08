Hoovihmad jäävad kangekaelselt kohale

Ööl vastu neljapäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Mandril puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel lõunakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 17 kraadi. Neljapäeva päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7, saartel ja läänerannikul tugevneb kagutuul 5-9 m/s. Sooja on 20-25 kraadi.

Ööl vastu reedet on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Saartel sajab hommikupoole ööd hoovihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10 m/s. Sooja on 12-18 kraadi. Reede päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati võimalik äike. Väiksem on sajuvõimalus Kagu-Eestis. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 19-23, Kagu-Eestis kuni 25 kraadi.

Ööl vastu laupäeva on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati võimalik äike. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, öö hakul põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 13-18 kraadi. Laupäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Puhub edela-, läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 19-23 kraadi.