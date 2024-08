Rünnak, kägistamine ja tööriistavargus

13. augustil anti politseile teada, et Kadrina vallas oli alkoholijoobes 35-aastane mees rünnanud elukaaslast. Politseinikud pidasid mehe kinni.

14. augustil avastati, et Vinni vallas Pajusti alevikus on korterist ja lukustamata keldriboksist varastatud Makita järkamissaag, akutrellid, lööktrell, universaalsaag, akulaadija ja akud. Esialgne vargusega tekitatud kahju on umbes 1300 eurot.