Kolmandat aastat Vasta kooli juhtinud Kiili tundis, et kooli nimi peaks vastama sisule. "Tihtipeale inimesed ei tea, kus Vasta kool asub," tõi koolijuht välja ja lisas, et kui nimi on mõisakool, annab see juba kooli kohta aimu. "Nimi lisab suursugusust. Õpime kõrgete lagede all, oleme selle üle uhked, hoiame pärandit," nimetas Silva Kiili.