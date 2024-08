Millist spordihalli Rakvere vajab?

Igasugune liikumine on tervisele kasulik ja iga spordiala on liikumisharjumusi kinnistav, arendab distsipliini ja kasvatab iseloomu. On vähe spordialasid, mis mulle ei meeldi, ja jalgpall pole kindlasti üks nende seast. Vastupidi, mulle meeldib jalgpall, aga see ei tähenda, et ma automaatselt jalgpallihalli ehitusega nõus olen. Pigem vaatan sellele neutraalselt, ja kuna tegu on kõigi rakverlaste rahapaigutusega, on minu arust tähtis jälgida, et tehtavast investeeringust võimalikult paljud inimesed osa saaksid.