Euroopa Filmiakadeemia märkas "Nähtamatut võitlust"

Euroopa Filmiakadeemia on 1989. aastal asutatud Euroopa filmitegijate ühendus, mis annab välja Euroopa filmiauhindu 24 kategoorias. Tegemist on Euroopa filmidele antava kõrgeima tunnustusega. Esimese eelvaliku 29 mängufilmist tegi filmiakadeemia juhatus teatavaks augustis, teine osa avalikustatakse septembris.

Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp lausus, et selleaastasel Locarno filmifestivalil tunti juba suurt huvi, millal tuleb välja Rainer Sarneti järgmine film. "See näitab, et Eesti režissööri tööd on oodatud ja kõrgelt hinnatud," nimetas ta.