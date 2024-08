"Anne Nõgu on läbi oma tegevuse toetanud olulisel määral LGBT+ kogukonda Rakveres. Tema ja tema ettevõtete tugi ei ole küll suur riiklikus mastaabis, kuid seda olulisem on see väikses kohas. Ta on näide ettevõtjast, kes on julgenud avalikult väikeses ja pigem konservatiivses keskkonnas toetada LGBT+ kogukonda, vaatamata kohati väga teravale avalikule arvamusele," nimetati tunnustusavalduses.