Hea hauatagune elu

Maailmas teatakse taime oregano nime all, mis tuleb kreekakeelsetest sõnadest oros (mägi) ja ghanos (rõõm). Taime päritolumaa on Kreeka ning antiik­ajal oli oregano rõõmu ja õnne sümbol, mis ei võinud puududa pruudi ega peigmehe rõivailt pulmas. Usuti veel, et kui taim tärkas haual, oli see tõend, et kadunuke tunneb end teises ilmas hästi.