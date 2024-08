Väike-Maarja gümnaasiumi direktoriks kandideerib seitse huvilist

"Täna moodustasime komisjoni. Plaanis on teha esmalt dokumendivoor ja peale seda otsustada, milliste kandidaatidega viia läbi vestlusvoor. Kooliaeg on peagi algamas. Loodan, et vestlusvooru saame järgmise nädala jooksul ära tehtud. Võibolla selgub, et keegi on teistest peajagu üle. Võib tekkida ka selline olukord, et on mitu võrdset kandidaati ja on vaja teha täiendav voor, anda kandidaatidele ka ülesandeid lahendamiseks," rääkis Kesküla neljapäeval.